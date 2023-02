Nou ja, je kunt wel weer schamper gaan lopen doen over die pagina - in de Volkskrant oa - maar ik sluit me toch echt onvoorwaardelijk aan bij dit protest of steunbetuiging of wat het nou precies is.

Doodsbedreigingen horen niet, nooit, nergens. Als iemand werkelijk iets laakbaars doet of crimineels, dan hebben we daar de rechtspleging voor. Punt.

Ik vond het alleen jammer dat al die - 2000? - namen kriskras door elkaar stonden, en niet alfabetisch. Zodoende kun je niet checken of bepaalde personen er wel of niet bij staan (ja, tenzij je die hele pagina van kleine kutlettertjes gaat doorspitten, maar wie doet dat? Ik niet in ieder geval.