Die FERM acco boormachine van de Action (van 20V en 2A) lijkt verdomd veel op die welke ik bij BOL kocht voor 55 euro, incl accu, lader.... merk Profeco.

Heeft ook een apart laadcontact in de accu zitten... is een uitstekend ding, alleen wist ik niet dat ze er ook in 4A zijn, maar voor de kleine klusjes waar ik hem voor gebruik in huis (en soms in de auto) is hij prima.

Bij ''mijn'' Action waren ze uitverkocht, dus daarom maar naar BOL... waar ik overigens graag iets koop, want altijd zonder gezeur geld terug als iets je niet bevalt.

Ik hoop overigens dat ze bij mijn Action (ook in de Randstad) die zelfscan-kassa's laten staan.... je bent veel sneller weer buiten (en ja, ik scan alles)