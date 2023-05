Als je die tegenstelling ziet heb ik een uitdaging voor je. Overstijg die tegenstelling.

Links: Jeeee natuur! Mooi, nieuw, fantastische wereld, alles is liefde!

Rechts: Boe natuur! Gevaarlijk, eindelijk overwonnen, de wereld is lelijk, het is eten of gegeten worden.

Zit er in beide posities niet een kern van waarheid? Wat is wijsheid, wat is de middenpositie?

Kennelijk gaat het goed met de natuur, of in ieder geval is de natuur niet onherstelbaar beschadigd als verdwenen diersoorten weer verschijnen. Alleen is het wenselijk om een gevaarlijk wild roofdier in een megadichtbevolkt land als Nederland te hebben?

Wat is wijsheid? Hoe kunnen we (als samenleving) hier verstandig mee omgaan?