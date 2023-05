Verhaaltje uit Frankrijk : Ik liep langs een café waar op paardenrennen gegokt kan worden; uitbater is Algerijn en buiten was het de Maghreb. Geweldig kabaal op straat door claxonnerende, schreeuwende, met vlaggen zwaaiende Algerijnen: het voetbalelftal had iets gewonnen. Ik zeg tegen de cafébaas: ‘Het lijkt mij er meer op dat ze iets verloren hebben dan iets gewonnen, anders zou je in een ander land niet zo veel lawaai maken’. Vraagt de cafébaas kwaad; ‘Waar kom jij vandaan’, en als ik Nederland antwoord : ‘Nederlanders zijn tuig: zij bieden hun vrouwen te koop aan achter het raam’.

Dat getoeter als weer eens een Marokkaans of Algerijns elftal gewonnen heeft is een van de redenen van de (veelal verborgen gehouden) haat van Fransen jegens lieden uit de Maghreb. Maar er zijn veel meer redenen, en langzaam aan is ook mijn tolerantie aan het verdwijnen, wat ik vervelnd vind, want ik ken heel wat geweldige mensen uit de Maghreb (en die zijn er in Nederalnd ook, geef toe!!).