25 jaar dezelfde leider...

"But his pro-Islamist sympathies earned him a conviction in 1998 for inciting religious hatred.

He had publicly read an Islamic poem including the lines: "The mosques are our barracks, the domes our helmets, the minarets our bayonets and the faithful our soldiers..."

He was sentenced to 10 months in jail, but was freed after four.

However, because of his criminal record, he was barred from standing in elections or holding political office." news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2270642.stm...

Erdogan heeft vier maanden vastgezeten, mocht zich niet verkiesbaar stellen, heeft de maximale ambtstermijn als premier verbruikt, maar nam de macht mee naar zijn nieuwe functie als president. Je mag maar twee keer president zijn, hij accepteert net zijn derde termijn.

De democratie in Turkije is al een tijdje dood.

Buig voor de dictator, buig voor zijn geloof.