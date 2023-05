Stuk is wel wat genuanceerder als prut stuff doet voorkomen. Zie citasy onder.

"In de nieuwe Eerste Kamer zullen alle ogen gericht zijn op de BBB, maar de partij van Caroline van der Plas komt terecht in een instituut waarvan de leden van oudsher ook andere belangen hebben. Het senatorschap is een bijbaan, behalve de gepensioneerden doet iedereen er iets naast.

Oplaat is met zijn dubbelrol van lobbyist en senator dan ook geen uitzondering. In de huidige Eerste Kamer is D66-senator Carla Moonen voorzitter van de branchevereniging NLIngenieurs, die opkomt voor de belangen van advies- en ingenieursbureaus, al opereert zij wel meer op afstand. Moonen, een voormalige raadsadviseur van premier Rutte, zal door de slechte uitslag van D66 naar alle waarschijnlijkheid niet terugkeren in de senaat."

GroenLinks-voorman Paul Rosenmöller behartigde in het verleden als voorzitter van VO-raad de belangen van schoolbestuurders en scholen, maar heeft die functie inmiddels vaarwel gezegd. CDA’er Niek-Jan van Kesteren, ooit de meesterlobbyist van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is nu betrokken bij de lobbyclubs voor de schoonmaakbranche en de groentekassen. Van Kesteren nam die functies aan nadat hij al Eerste Kamerlid was geworden, iets wat vaker gebeurt. Het kan voor marktpartijen en maatschappelijke organisaties aantrekkelijk zijn om een Eerste Kamerlid binnen te halen, niet alleen vanwege de nabijheid tot de beslissingsmakers in Den Haag, maar ook door connecties met andere Eerste Kamerleden en hun netwerken.