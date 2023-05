Ja, die uithalerplaag in onze nationale haven is vervelend, maar gelukkig zorgen ze af en toe ook voor entertainment. Zoals die drie drugsratten die vannacht zelf de politie belden, omdat ze vastzaten in een container en langzaam zonder zuurstof kwamen te zitten. Helaas lag het alarmnummer er op dat moment niet uit en is het stuntelende trio tijdig uit hun zelfgecreëerde gevangenis gehaald. Wel een leermomentje voor de PR-afdeling van de politie, want dit was een mooi moment geweest voor een vermakelijke bodycamvideo van verslagen uithalers en triomfantelijke agenten, maar we moeten het doen met een saaie tweet. Over presentatie gesproken: opvallend dat zelfs het Openbaar Ministerie over uithalers spreekt, maar de T. blijft steken op het door de politie voorgekauwde "MOGELIJKE uithalers". Die houden blijkbaar nog rekening met de kans dat de jongens daar waren om nachtelijk vrijwilligerswerk te doen. Of dat het hier eigenlijk om een geheime seksuele ontmoeting van drie polyamoureuze vrienden ging die thuis niet zichzelf kunnen zijn. Wat enorm ruimdenkend van de T.! Maar natuurlijk waren het gewoon uithalers, zoals de politie die constant vindt in onze nationale haven. Vorige week waren het uithalers, vannacht waren het uithalers en het blijven uithalers die we daar vinden zolang we ze laten wegkomen met flutstrafjes als een geldboete. Zo komen we nooit van dat ongedierte af.