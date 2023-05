Dat land heeft helemaal geen schrijvers nodig als 1/3 van hun Trias Politica dagelijks met zulke proza over de brug komt. Chef Wagner Yevgeny Prigozhin over de schoonzoon van de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu, fitness influencer Alexey Stolyarov: "You can clearly see the faggotry shining through, big-time fucking faggotry, but that's fine - it's their family matter." Voor de goede orde, Shoigu heeft alleen maar dochters.

Ten eerste: zoals eigenlijk altijd tweevoudig eens met Prigozhin, want die makker is inderdaad op z'n best niet oorverdovend heteroseksueel en dan bedoelen we schreeuwend kasthomo in het Slavische RTL7 genaamd Rusland. En dat is inderdaad niet erg en gewoon een familieaangelegenheid.

Maar de beschuldiging van homoseksualiteit klinkt natuurlijk veelvoudig in 't Russische, niet in de laatste plaats omdat Ruslands gevangeniscultuur volwaardig onderdeel is van de politieke cultuur. Zo werd Prigozhin zelf er afgelopen november nog door ene "ex-gevangene Sasha Kurara" van beschuldigd dat hij tijdens zijn eigen gevangenschap in de jaren 80 zelf de positie van seksslaaf had en "Sasha en alle gevangen p**pte en er nog van genoot ook".

En nog zoiets. Ruslands Chef Sfeerbeheer Solovyov noemt de oorlog een strijd tegen "de LGBT-Transgender-nazi-waarden" van het Westen. Maar Solovyovs eigen zoon Daniil Solovyov is homoseksueel, getrouwd met een man en poseert regelmatig als vrouw.

Kortom; er is weinig zo homoseksueel als heteroseksueel militarisme - en dat is van alle tijden.

Als Shoigu's schoonzoon heteroseksueel is zijn wij goed met vrouwen

Ex-gevangene: "Prigozhin was een fl*kker en p**pte mij, iedereen in gevangenis"