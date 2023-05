— Wie betaalt het voetbal?

De overheid heeft de afgelopen vijftien jaar meer dan een miljard euro in het betaald voetbal gestoken. Er is in Nederland geen club die niet op de een of andere manier financieel gesteund is door de gemeente of provincie. Daarnaast betaalt de landelijke overheid mee via de inzet van politie bij voetbalwedstrijden, en het kopen van de uitzendrechten via de NOS.—/

