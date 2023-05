Kijk eens wie we daaaarrrr hebben helemaal chic en op stand en dikke baan bij de advocatengomorra! Hendrik Jan de Boerkaman. Maar: "Een van de bekendste corporate-strafrecht-specialisten van Nederland en tot voor kort partner bij Allen & Overy, is in stilte gestopt als advocaat." Wij kennen Hendrik Jan vooral als protagonist van de boerka en daarmee voorstander van vrouwenvernedering, onderdrukking door pa en broer en neef, het patriarchaat, homo's van de flat en eeuwenoude denkbeelden uit de achterlijkheid. Henkie (54) zit nu in z'n vakantiehuis in Italië niks te doen. Let eens op: hij gaat in 2025 - als de PvdA dan nog bestaat - een Grapperhausje doen op Justitie. Met boerka?