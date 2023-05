Vervolg op Basil Fawlty | 23-05-23 | 21:59 | 7 | reageer

Nee klopt. Maar er zijn wel enkele nieuwtjes.

Uw site, de Stijllozen, zitten ook in het bestel. Daar zijn o.a. Dominique Weesie en Rutgher Castricum vast niet erg rouwig om. Al schijnt ie tegenwoordig bij de rechtse volksomroep (je weet wel, van glij em er eens in en zonnebank-Sjek de aansteller) te horen, die al samen was met de rechtse kakkers van de AVRO

ON en Omroep Zwart zijn de laatsten.

Ook zijn er logische samenvoegingen.

De EO wou perse alleen blijven

De Katholieken en de (jaja) Protestanten van de NCRV werden KRO/NCRV

We zijn zelf een tijdje lid geweest van Veronica, met dito gids. Die zijn een tijdje geleden commercieel gegaan.

En we waren lid van de VARA, met uitstekende gids (veel, eigenlijk altijd aansprekende columns en leuke interviews en mini-reportages)

Zij zijn getransformeerd tot BNN-VARA. Die gelijk de grootsten zijn, geloof iets van 8K leden. Moet mijn directrice eigenlijk ook maar weer eens overtuigen, of natuurlijk gewoon wekelijks een gids meenemen. Boodschappen kosten toch haast nixxx meer tegenwoordig.

De Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep was dacht ik ook altijd alleen. Ze kunnen echter ook samen gegaan zijn met de Humanisten van de zender Human.

Gelukkig heeft de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep al snel besloten ook niet te fuseren.

* Dus nogal overzichtelijk, gekapt met het hokjesdenken en gepolariseer

We hebben omroep MAX voor de oudjes gekregen. Heel soms best grappig om een melancholische NL-serie voorbij te zien komen, in een heerlijk onthaastend tempo. Met humor.

Ze hebben ook een uitstekende politiek-duider.

* @ 22:16 aan zelfde afzender klopt dus grotendeels.

Heb hier de NOS niet genoemd en de rol van de ... van hun eigen site .... zie niet zo snel hoeveel medewerkers ze hebben om dit allemaal te doen van onze belastingcentjes:

Wij maken toegankelijke en relevante programma’s voor alle doelgroepen. Van Het Klokhuis tot Andere Tijden, van Het Uur van de Wolf tot Nieuwsuur. We zijn een publieke omroep met wettelijke taken, zonder leden en onafhankelijk. De NTR is ontstaan uit een fusie van NPS, Teleac en RVU.

Wij streven ernaar om inspirerende programma’s te maken, die een bijdrage leveren aan persoonlijke groei én onderlinge verbinding. Dit doen wij vooral op het gebied van (achtergrond)informatie, cultuur en educatie. We hebben een divers programma-aanbod, met oog voor thema’s en doelgroepen die onderbelicht dreigen te blijven. Dat maakt de NTR 'speciaal voor iedereen'.

Wij zijn breed verankerd in de samenleving, o.a. via nauwe samenwerking met tal van maatschappelijke en culturele organisaties. Van het Holland Festival tot het Rijksmuseum, van HandicapNL tot de Nationale Opera. De waarden en taken van de NTR sluiten aan op de prioriteiten van de NPO (journalistiek, drama, documentaires, jeugd, kennis en cultuur). Daarmee staat de NTR in het hart van het publieke bestel.