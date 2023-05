Laat ze allemaal de tyfus krijgen bij onderwijs. Ze kunnen helemaal niets. Al 30 jaar niet.

.1 Basisonderwijs is inmiddels geen drama meer. Het is verloren. Het is een aangeklede kinderopvangplek. Als je er als ouders geen tijd insteekt krijg je pubers die niet kunnen lezen of rekenen maar wel precies weten te duiden waarom je je moet schamen voor je 7 vinkjes.

.2 Blink moet verboden worden. Ouders snappen wel waarom.

.3 Het is al decennia duidelijk dat er geen plaats is voor religieus en ander bijzonder onderwijs in Nederland. Maar om een verdwaalde christenpartij niet dwars te zitten houden we dat destructieve construct in stand.

.4 Onderwijzend personeel behoort inmiddels tot de risee van werkend Nederland. "als je iets niet kan, ga je het onderwijzen". Zolang gefrusteerde bebaarde milennnials de dienst uitmaken gaat dat zeker zeker niet veranderen. Het geweldsmonopolie moet weer terug naar de leraar en lerares. Geen micro-agressie in de collegebanken maar pure angst. Beven zul je als je het antwoord niet weet.

.5 Flikker op met die iedereen-is-een-winnaar cultuur. Niet, niet iedereen is gelijk en nee, niet iedereen krijgt een medaille. Geen normen verlagen maar juist verhogen om het kaf van het koren te scheiden. Er is geen ruimte meer voor middelmaat op de posities die ertoe doen.