Die mosterdscene in Spetters, met een negerin! Maar het likken aan aan een potje: niet dat ik ze genezen had, maar toch. Dat soort privileges. Een tong is een tong. Dat werkt blijkbaar heel queer. In mijn vormende jaren had dus werkelijk niemand daar van gehoord, anders via die verplichte Engelse woordenboekjes, Idiom: een welbekende instinker onder de letter Q. Dat valt dan weer wel te stampen.

Maar ik wilde iets zeggen over dat mooie eerbetoon aan de vrouwelijkheid. Het is die draad die ik even kwijt ben: www.youtube.com/watch?v=Lt6r-k9Bk6o

Soms lijkt mij fisten wel wat. Maar de zin ervan?