: Je mag het hopen. De IJsman krijgt op termijn wellicht ook te maken met wat in ambtenarentaal Diftar heet. Zo stond het ook op de blije flyer die we hierover van de gemeente kregen: "We gaan naar Diftar!". Mijn eerste gedachte was: "Huh is het alweer Ramadan?" Pas na het volledig uitpluizen van de achterkant van dat sterk staaltje communicatie werd duidelijk waar het over ging (het staat voor Differentiatie in Tarieven of zo).



Anyway. Wij betalen nu minder afvalstoffenheffing, maar elke keer dat we de restafvalkliko aanbieden betalen we een beetje bij. Doe je dat niet zo heel vaak, dan betaal je net zoveel als voorheen. Bied je hem minder aan dan ben je goedkoper af... totdat ze de tarieven op Jettense wijze aan het Nieuwe Normaal ijken en we uiteindelijk toch duurder uit zijn.



Hoe ze dat in sommige andere landen doen? Goed scheiden... bij de afvalverwerker. Er is bijvoorbeeld geen enkele reden dat glas niet bij het plastic- en blikafval zou kunnen, en het zou ook wel handig zijn, maar de glasbak is zo'n belangrijk symbool van succesvol scheiden geworden dat ze die nooit meer gaan afschaffen. En niet alleen glas... sommige verwerkers kunnen het met 2 containers af: recycling, en rest.