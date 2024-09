1 - "Chef-kok Merijn Tol vindt dat Ottolenghi het Israëlische geweld in Gaza krachtig had moeten veroordelen en met een verbindende boodschap had moeten komen" ('Merijn Tol is kok, ontwikkelt receptuur, culinaire concepten, schrijft over eten en is foodstylist')

2 - Chef-kok, kookboekenauteur en worstenmaker Samuel Levie heeft meer begrip voor Ottolenghi’s stilzwijgen

3 - Moet een kok stelling nemen als de wereld in brand staat? Op die vraag heeft chefkok Sharon de Miranda, auteur van kookboeken als Colorful food, een kort antwoord: “Nee."

