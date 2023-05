Megagroot in de Verenigde Staten, met alleen U2 dat in de afgelopen 40 jaar meer tickets verkocht (maar in de lijst dus vóór bijvoorbeeld The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Elton John en Metallica), maar in Europa een vrij kleine speler: de Dave Matthews Band. Hier neemt Dave vaak niet eens de moeite z'n gehele band mee te nemen, en staat-ie samen met gitaarvirtuoos Tim Reynolds ergens in een zaaltje, als hij geluk heeft Paradiso, voor een akoestische set. Ook tof, maar die band is juist zo machtig: vol, gelaagd, met toeters en blazers en bellen, met ellenlange nummers met ellenlange intro's. Het is een echte liveband en daarom zijn er inmiddels al 85 (!) officiële liveplaten. Live at Madison Square Garden, Live at the Bayou, Live at Wrigley Field, enzovoorts. Het tiende studioalbum is dan ook helemaal niet zo boeiend, want meer van hetzelfde, maar mocht u een keer in de VS zijn: ga een keertje kijken. Bij Dave Matthews Band, vanzelf een keer bij u in de buurt. Meer nieuwe muziek: Graham Nash, Joop Hazes & meerrrr!

Graham Nash (de zoetste van CSNY)

Paul Simon (met niet leuk musicalgedoe)

Tinariwen (desert blues uit Afrika)

The Used (rock)

Sufjan Stevens (pianogejengel)

Strike Twelve (punk)

Sleep Token (metal / crossoverdingessen)

Yes (progrock)

Damien Done (postpunk)

Galen & Paul (Galen Ayers en Paul Simonon van The Clash)

Don't Sleep (punk)

Alex Lahey (middle of the road rock)

Lewis Capaldi (Schotse superster)

Sir Chloe (indie)

Mega Bog (gedoe)

Ghost (Mosterd niet zo guilty pleasure, met vage covers)

Darklon (GU's guilty pleasure)

Foo Fighters (geen album, maar een singletje)

Joop Hazes (broer van, met sneer naar Roggel)