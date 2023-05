:

Het is de "mars door de instituties", zoals de communisten dat voor ogen hadden. Maar die maakten nog een onderscheid tussen arm en rijk, en tussen politieke gezindheid. De rijken stalen van de armen, en daarom dienden die armen een politieke strijd aan te gaan door onder andere te proberen de politieke kleur van de instututuies naar rood te verschuiven. Maar Woke is een stapje verder gegaan en heeft die politieke strijd gekoppeld aan huidskleur en vervolgens ook aan 'gender identity'. Dat betekende ook een verschuiving van het onderscheid tussen goed en kwaad. Communisten zien het kwaad in de kapitalist, degene dus die kapitalistisch denkt en handelt, zich verrijkt ten koste van de ander. Een kapitalist kan een man zijn, een vrouw, een homo of hetero, een chinees, een neger, een bleekscheet, een eskimo, een indiaan, een bosjesneger, maakt niet uit, het criterium is of hij uitbuit of niet. De goeden, dat zijn volgens de communisten de arme arbeiders die uitgebuit worden, en iedereen kan een uitgebuite arbeider zijn, of-ie nu zwart is of blank, geel of groen, homo of hetero. Maar bij Woke worden de scheidslijnen danig verschoven en wordt het onderscheid tussen goed en kwaad gelegd over het verschil in pigmentwaarde dan wel de gender identiteit. Ben je 'white' en'of ben je cis-cender, dan deug je niet, ongeacht wie je bent, wat je denkt of wat je doet, en de "mars door de instituties" is nu ontaard in het overal binnenloodsen van gepigmenteerden en van lieden met een zekere gender identity.

Die Simonsen zegt niet op genuanceerde wijze dat onder queer mensen men over het algemeen bepaalde denkbeelden aantreft die sterk verschillen van die van cis-gender figuren, nee, ze/hij/het zegt letterlijk, en daar gaat het mij om, dat de queer a priori een fundamenteel andere kijk op de werkelijkheid heeft, een bétere kijk, een gezondere, zonder meer, onbetwijfelbaar, en dat de cis-gender, enkel en alleen omdat-ie cis-gender is, de verkeerde blik heeft.

Dat is wat mij be treft een zeer zorgelijke verschuiving van positie, een die haast onmerkbaar plaatsvindt maar wel degelijk postvat.

Ik zou het debat op dit niveau graag aangaan met dit soort lui. Wat bedoelen zij nou precies als ze hun politieke standpunten koppelen aan hun gender identity? Dat de een al bij geboorde een beter mens is dan de ander? Of juist niet, en is eke gender identity, dus ook de cis-gender identity, een vrije keuze? Maar is dan ook pigmentwaarde een vrije keuze? En waarom kun je wel transgender en niet transrace zijn? En de non-binair die noch het een, noch het ander is, of vandaag het een en morgen het ander, zwalkt die dan tussen goed en kwaad? Wat is exact de relatie tussen gender identity en moraal?

De strijd tegen de witte, cis-gender engerds is, wanneer die gestreden wordt, intrinsiek fascistoïde, rekent mensen op ongenuanceerde wijze af op enkel hun huidskleur en wat zij hun 'gender identity' noemen. Maar als je kritiek hierop uit springen ze weg en beweren dat het om de mentaliteit is die achter die kenmerken schuilgaat, even vergetend dat elke bleekscheet die mentaliteit a priori in de schoenen wordt geschoven, zoals de antisemiet alle Joden met eenzelfde mentaliteit opzadelt.