Dat de informatie bij Financiën overal en nergens is, en slechts met grote moeite bijeengesprokkeld kan worden, verbaast mij helemaal niets. Het is namelijk ook zo bij de IND.

In de jaren '90 ging de IND een groot deel van de taken van de Vreemdelingenpolitie overnemen. De VP had het computersysteem DVAS, de IND werkte met Indis en Regis. Om de taken over te nemen moesten de gegevens uit DVAS in Indis en Regis worden overgenomen. Dat gebeurde wel wat betreft de persoonsgegevens en de verblijfsrechtelijke gegevens, maar de telefoonnotities, bezoeknotities, memo's, verslagen enz. werden niet overgenomen. Dat kostte teveel opslagruimte dus dat gedeelte werd weggegooid. Hup, een belangrijk gedeelte van wat er over vreemdelingen bekend was, was voorgoed verdwenen.

De VP had natuurlijk ook honderdduizenden papieren dossiers van vreemdelingen. De bedoeling was dat die zouden worden samengevoegd met de papieren dossiers van de IND. Dat is voor een piepklein gedeelte gedaan, maar dat kostte natuurlijk zoveel veel mankracht en geld dat dat al heel snel gestopt is. De dossiers van de VP zijn er nog wel hoor. Maar omdat zij een andere methode van dossiernummering hadden dan de IND, en de dossiernummers van de VP niet meer altijd uit het systeem van de IND te halen zijn, zijn deze dossiers niet meer te raadplegen. Je weet immers niet meer waar ze te vinden zijn tussen de andere honderdduizenden dossiers.

Ook zo leuk: van veel vreemdelingen is niet meer na te gaan of ze in het verleden wel of niet illegaal in Nederland verbleven, wanneer ze een verblijsstatus verkregen, en of dat wel of niet terecht verleend is.