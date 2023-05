Nieuws over onze nationale pisvlek Joran van der Sloot en dat is deze keer goed nieuws voor iedereen behalve Joran. Deze treurwilg gaat binnenkort een tripje maken naar de Verenigde Staten, maar het uitje is geen beloning voor goed gedrag. Peru gaat hem uitleveren aan de VS, zodat hij daar terecht kan staan voor afpersing van de familie van Natalee Holloway. De gevoelloze sneuneus vroeg aan de rouwende familie 250.000 dollar in ruil voor de locatie van het lichaam van hun dochter, maar dat bleken valse beloftes. Mocht hij schuldig worden bevonden, dan kan hij tot 25 jaar bijschrijven aan zijn indrukwekkende collectie aan gevangenisstraffen. Iets om naar uit te kijken als hij vervolgens terug naar Peru vliegt om daar eerst zijn celstraf tot 2045 uit te zitten. Met een beetje pech verzekert hij zichzelf van een traliesuitzicht tot 2070 en deze bajesentrepreneur kennende vindt hij nog nieuwe manieren om dit verder te verlengen. Dit is een jongen die zijn leven al volledig heeft uitgestippeld. Weet u exact waar u staat over vijf, tien of vijftien jaar? Joran wel! Neerlands slechtste exportproduct verzekert zich van een leven achter tralies en dat is wel zo fijn voor alle vrouwen op de wereld.