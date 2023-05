Jaja, het is weer zover. Het hele jaar mijden als de pest, die Dam. En als je er dan toch komt moet je borstcrawl door de toeristenpis en overlastkots naar de overkant. Maar 1x per jaar, zo op 3 mei of de vroege 4 mei, komt er een schoonmaker. Die heeft dan een naam als 'Jos' of 'Robbert met dubbel-b'. En zo'n Jos straalt dan de vermolmde pakjes Wicky en uitgetufte joints weg. Opdat iedereen in de provincie op 4 mei kijkt en denkt: goh, die Dam, die is zo lelijk nog niet.

Bonusfoto