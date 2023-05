: En dat was dan ook precies een reden (er waren er meer) dat een ''zeer-dichtbij'' familielid van mij het na 10 jaar wel bekeken had bij de politie en ander werk is gaan doen... hij had een politiechef die zo politiek-correct was als de nete (dit mocht niet en dat ook niet), hij had over kunnen stappen naar een andere regio.. maar waar hij werkte was 15 minuten rijden op de fiets en in een andere regio (waar ze hem konden gebruiken) was een uur autorijden.