Dikke pech voor alle blauwe-tassendragers: de lege schappen in uw lokale Albert Heijn blijven voorlopig leeg. De grootgrutter kwam gisteravond met een bonusaanbieding van tien procent extra salaris voor de stakende distributiemedewerkers, maar dat voorstel is door de vakbonden direct luid lachend van tafel geveegd. Zij hebben de jaarcijfers ook gezien en willen meer en daarom leveren de distributiecentra voorlopig minder. De lege broodrekken, koelvakken en fruitkistjes blijven voorlopig het interieur van menig Albert-filiaal domineren, terwijl de Zaanse geldhamsters met hun miljardenwinsten de hardwerkende distributiearbeiders blijven vragen om vooral niet te veel euro's van de zielige aandeelhouders af te pakken. Ondertussen zijn de klanten de dupe: honger in de betere straten, lege koelkasten in de duurdere huizen en ongebruikte porseleinen borden op de mooiere tafels. De rest van de Nederlanders haalt uiteraard de schouders op, want die zijn jaren geleden al overgestapt naar een enigszins betaalbaarder alternatief. Het blauwe schijtbedrijf heeft er weer een heerlijke puinhoop van gemaakt. Waar is Harry Piekema als je hem nodig hebt?

Treurnis

Sovjet-achtige toestanden