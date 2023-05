Ja, daar kon u op wachten in deze tijden van het chronische slachtofferschap. Dan wordt het lastig om efficiënt visa te beoordelen zonder beschuldigd te worden van discriminatie. Dan is een selectie op nationaliteit, geslacht, leeftijd van de aanvrager en de plaats waar de aanvraag is gedaan al snel verdacht en moet minister Hoekstra persoonlijk naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komen om zich te verantwoorden. En dat terwijl deze kenmerken niet bepalen of de aanvrager wel of geen visum krijgen, maar slechts of de aanvraag op het stapeltje "snel beoordelen" of "intensief bekijken" belandt. Die stapeltjes worden vervolgens beoordeeld door mensen en niet een algoritme. En ja, visaverzoeken op het stapeltje "intensief bekijken" worden vaker afgewezen, maar dat is logisch als er een dergelijke voorselectie plaatsvindt en ergens ook een signaal dat het systeem werkt. Zo ziet de AP dat niet, maar hoewel we blij zijn dat er tenminste nog één organisatie in dit land is die zich druk maakt om onze persoonsgegevens, voelt dit meer als een symbolische strijd tegen discriminatiemolens die enkel draaien op de diepe zuchten van de zelfbenoemde slachtoffers. Een poging om discriminatie te vinden waar enkel statistieken lijken te heersen. Wij weten anders ook niet waarom dit onderzoek op het stapeltje "intensief bekijken" belandde.