Duurt lang BROEK UIT waar blijft de bikinironde. Nee, laten we het niet vulgariseren, want Miss-verkiezingen hebben een speciale plaats in ons hart. Miss Oekraïne/Rusland, "FRANCE!", het onterecht uitblijven van de diskwalificatie van Miss Amerika na deze ramp, de enige Miss die we eigenlijk erkennen (Birta Abiba uit IJsland) en natuurlijk alle Miss Nederlanden.

Maar goed, bovenstaand de 10 finalisten voor NL 2023. En hier onze shortlist:

1- Nazeli Kouki want irritant mooi en tandarts in spe.

2- Lotte Dirchs want zo'n androgene amazone die ons op elk uur mag verstieren.

3- Rikkie Valerie want i can fix her.

Bikinironde 2022