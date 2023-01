Tuurlijk, vrouwenemancipatie was een monumentale vergissing, daar is de vakliteratuur unaniem in. Maar toch snappen we het wel, want dit is dus wat internalized patriarchy met vrouwen doet. Daarmee staan ze zichzelf dit aan te doen en bovendien is de natiestaat een ten diepste mannelijk concept dus lieverds doe gewoon eens normaal. Zo'n 14 miljoen mensen hebben dus enorme lol over hoe Miss Frankrijk op 1:01 "FRANCE" roept, maar laten we nou doen alsof LETTERLIJK ALLE ANDERE deelnemers wel fijn zijn om naar te luisteren. Behalve Miss Australia en Miss Netherlands, die lijken wel bij benadering leuk.

Dit is weer een andere Miss France? Ingewikkeld, maar dames doe even normaal

Internalized Patriarchy