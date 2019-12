Kijk, darten snappen we. Vissen ook, dat is een man, en een vis. Maar bij zo'n Miss-verkiezing zijn de variabelen ons wat minder duidelijk, en dat komt misschien weer omdat we de dynamiek van vrouwelijke hiërarchieën nooit helemaal begrepen hebben. Het blijft toch vooral één lang excuus om de bovenstaande bikinironde heen, en de wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Miss Zuid-Afrika Zozibini Tunzi die gewoon in Atlanta woont. Gefeliciteerd. Maar de GS-vakjury is belachelijk unaniem: de 20-jarige Miss Iceland Birta Abiba had moeten winnen, en ze stond verdomme niet eens in de top 5. No justice, no peace en wij trekken onze gele hesjes pas uit als de organisatie deze farce terugdraait. Onze eerste verzetsdaad is de video van de kroning überhaupt niet te tonen en alle overige videos onderaan na de breek te time-coden op Abiba's intrede.