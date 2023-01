De bovenstaande Miss Ukraine Viktoria Apanasenko gister in haar "Warrior of Light costume, symbolizing Ukraine's fight for freedom". Ja heel leuk allemaal, maar de echte winnaars zijn de vleugelplaten want dat is sowieso Warhammer 40K Space Marine pantser en dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws van de dag. Niet geheel ongerelateerd verscheen Miss Russia Anna Linnikova onderstaand in "A crown of the Russian Empire". Ja, en zoals dat gaat bij een keizerrijk versus onderdaan: er kan er maar een winnen. Belangwekkende Insta's, na de breek!

Miss Russia met haar "Crown of the Russian Empire"

Vakjury unaniem over Miss Russia:

Ruimvoldoende.

Indrukwekkend wel!

Bij deze diskwalificeert de vakjury de VS