O jongens de treinramp die komend Songfestival wordt is nu al legendarisch. Zo veel slachtoffers. Die Mini Cooper en Dion Graus kunnen helemaal niet zingen. Althans, ze kunnen wel zingen, maar het is hartstikkeme vals. Dus worden er allerlei halsbrekende toeren uitgehaald om er maar voor te zorgen dat het nog enigszins in de buurt komt van een acceptabel niveau i.p.v. deze audiovisuele verkrachting. Oud-winnaar Daywalker Laurence heeft het momenteel ook wat hoog in z'n bol en die dacht: goh laat ik mijn matties Mini Cooper en Dion Graus eens door die commissie bluffen. Bij dat comité lopen ze allemaal nog met de (zang)noten van Duncan in de muil, en zo geschiedde dus, maar iedereen weet inmiddels wel: het is afgrijselijk kraaiengejank. Nu is Duncan aan het balken over het GELUID bij Eurovision in Concert (hahaha) en dus slaat Eurovision (met steun van Kontrot Aars) terug, want Duncan praat poep. Deze bitchfight voldoet echt volledig aan de verwachtingen. Wat een sjitsjo. 9 mei mensen. Dit medium. Genieten.