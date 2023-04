Zo maar een berichtje op het internet:

Lezing Inheems Volk Germaniten

Velen zoeken naar mogelijkheden om met elkaar een nieuwe samenleving te creëren omdat de huidige maatschappelijke constructie het niet in zich heeft de mens en de planeet echt te laten gedijen. In Duitsland zijn er al 10 jaar groepen mensen die los van de staat weten te leven als een Volk. Je vraagt je wellicht af: wat is er nodig om een volk te zijn? Wat is dat voor een volk, die Germaniten? Hoe organiseren zij zich? Hoe is dat ook mijn volk? Hoe kan ik aansluiten bij en bijdragen aan dit volk?

Robert Tom Coester uit Kassel zal in een aansprekende presentatie deze en meer vragen beantwoorden. Hij schetst een beeld van de leefsituatie in de huidige samenleving en de samenleving van een volk. Hij maakt duidelijk welke benadering tot nu toe is gekozen en waarom. Ook vertelt hij hoe jij je aan kunt sluiten als volksgenoot. Sterker nog: als je jouw Friese voorouders erkent, kan dat zelfs als Oer-Fries.

Een van de nieuwe Germanitische separatisten, Anne-Marie Bloem, schrijft op haar Facebook-wandje: “Zaterdag 6 mei komt Robert weer naar regio Alkmaar om een lezing te geven over het hoe en wat rond de Germaniten. Als Europeaan val je als mens onder de paraplu van de Germanen, dan hoor je bij het inheemse volk Germanen. Inheemse volkeren worden vaak afgebeeld als naakte mensen met een botje door de neus en een veren tooi, maar denk eens na. Ook hier in Europa hebben we onze inheemse stammen, hoeveel generaties gaat onze familie terug hier in Europa? In verschillende wetgevende jurisdicties wordt er gesproken over het beschermen van inheemse volkeren en wat dat inhoudt. Wat zijn de voordelen van het behoren tot een (inheems) volk? Je hoort het op 6 mei in Bergen. Je kunt je aanmelden bij fri-halsa@schonelei.nu."

Robert Tom Coester is Missionschef van de Reichsbürger-Gruppierung Indigenes Volk Germaniten. Een hele mond vol! Hij is vooral een typische new age-zwamneus die grossiert in holle kreten. Zijn Instagram is een tenenkrullende verzameling tegeltjeswijsheid. Coester, die zijn centen verdiende in de horeca en fitness business, is een gewiekste, aalgladde zakenman die goeroe werd. Tot zover niets nieuws onder de zon.

De ondernemer en coach woont op stand in Kassel, in een villa die hij ambassade noemt oftewel die Mission des indigenen Volkes der Germaniten. Coester, die vreemd genoeg geen enkel boek schreef, is overtuigd Germanit, Reichsbürger, aanhanger van de Identitäre Bewegung en Querdenker (een ruim begrip dat tegenwoordig vooral slaat op critici van het coronabeleid). De identitaire beweging is een Europese ideologische en islamofobische protestbeweging die streeft naar het behoud van de nationale identiteit van ieder land, binnen duidelijke nationale grenzen. Ieder volk zou zijn eigen vermeende identiteit moeten kunnen handhaven.

De Reichsbürger - ook wel bekend als Angehörige des Freistaates Preußen, Selbstverwalter of Germaniten - bestrijden de legitimiteit van de Bondsrepubliek en erkennen alleen de grenzen van het Deutsches Reich van 31 december 1937. Omdat de Bondsrepubliek volgens hen niet legitiem is, zijn haar wetten ook niet geldig. Veel Reichsbürger aanvaarden de autoriteit van officiële instanties zoals de politie niet, houden zich niet aan verkeersregels en betalen geen belasting. Ze rijden rond met zelfgemaakte rijbewijzen en persoonsbewijzen. Sommigen weigeren hun kinderen naar school te sturen en bestoken overheidsdiensten met bezwaarschriften. De Duitse veiligheidsdienst schrijft in haar jaarlijkse rapportage dat Reichsbürger vaak in de problemen komen omdat ze bijvoorbeeld geen belastingen betalen. Schulden stapelen zich op en mensen raken soms verstrikt in criminele activiteiten.

De Indigenous People Germanites-club werd ruim 15 jaar geleden opgericht door Ulrike Maria Kuklinski, alias Uschi. De beweging omschrijft zichzelf als een bedreigde "inheemse natie" met een eigen territorium en een missie. Ze vinden dat het huidige democratische bestel na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerde bezettingsmachten is opgedrongen. De IDG heeft een blauw-witte vlag met een zwarte adelaar met open vleugels en is door de jaren heen herhaaldelijk in aanraking gekomen met de rechtsstaat. Begin augustus 2022 werd een 70-jarige Beierse arts die zich identificeerde als Germanit, veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens het afgeven van meer dan 300 onjuiste gezondheidscertificaten. Het hoofdkwartier van de groep bevindt zich ergens in het Harzgebergte en de IDG heeft meer dan 33 missies.

Een van de kopstukken van de IDG is Uta Brüne. Zij is al haar hele leven druk met waarheidsvinding en kent naar eigen zeggen de leugens en bedrog in de mainstream media en framing en canceling via politieke correctheid. Volgens de vioollerares uit Sleeswijk-Holstein is de Bondsrepubliek een constructie zonder grondwet en soevereiniteit, een typisch Reichsbürger-argument. Brüne benadrukt in haar lezingen dat de wereldwijde pandemie-maatregelen uiteindelijk dienden om een ander plan uit te voeren: eeuwenlang is onder leiding van high finance een claim op wereldheerschappij verkondigd en gericht. We zijn in oorlog.

Brüne groeide op tussen de zelfverklaarde völkischen Sippen (volksstammen) in Sleeswijk-Holstein. Haar stiefvader was een van de eerste extreemrechtse Selbstverwalter (zelfbestuurders). De ideoloog van Brüne was Roland Bohlinger, een rechtse antiquaar, uitgever en auteur van complottheorie-georiënteerde geschriften. Op zijn landgoed in Bondelum, Noord-Friesland, had hij de Vrije Republiek Uhlenhof gesticht. Op dit grondgebied was de Duitse wet volgens hem niet van toepassing. Dit werd theoretisch onderbouwd door verschillende artikelen in zijn 'systeemkritisch tijdschrift' Vrijheid en Rechtvaardigheid van zijn Instituut voor Holistisch Onderzoek. Antiquarische boekverkoper Bohlinger, geboren in 1937, kwam uit de anti-nucleaire beweging en leidde het "Instituut voor Biologische Veiligheid". Hij dreef het extreemrechtse kamp binnen, klampte zich vast aan de antisemitische ideeën van Mathilde Ludendorff en uiteindelijk ook aan die van de Reichsbürger-scene en de Germaniten. Bohlinger overleed in 2013. De uitgeverij en drukkerij worden voortgezet door een van de zonen. De aan de NSU gelieerde krant "Der weiße Wolf" werd tot 2011 ook gedrukt in Bondelum, zoals uitgever David Petereit toegaf in het proces tegen Beate Zschäpe en anderen.

Enfin: alle wegen leiden naar het Großfriesisches Reich. Lezingen van de IDG in Oost-Friesland trekken veel Germaniten en Reichsbürger, natuurlijk de onvermijdelijke Psycho-Bionik Coaches, Innerweltbegleiter, Synergetik-Profiler, sprookjesvertellers en mafklappers in middeleeuwse gewaden. Veel esoterische flauwekul, maar de Duitse geheime dienst waarschuwt voor het bonte allegaartje van Reichsbürger, Querdenker en Germaniten, vooral nadat de Duitse politie een grootschalige antiterreuroperatie uitgevoerde tegen een gewapende groep van rond de vijftig zogenoemde Reichsbürger en Querdenkers die volgens de politie plannen hadden om een staatsgreep te plegen en de Bondsdag te bestormen. In elf deelstaten werden op meer dan 130 locaties huiszoekingen gedaan. Aan de operatie werkten 3000 politiemensen mee. Centraal in de groep die de aanslag plande, was de 71-jarige Heinrich XIII. Prinz Reuß, nazaat van een oud vorstenhuis uit Thüringen. Hij is onder meer vastgoedadviseur in Frankfurt am Main en komt er sinds enkele jaren openlijk voor uit dat hij de Rijksburgerbeweging aanhangt. Op zijn jachtslot in Thüringen zouden de leden van de groep regelmatig zijn samengekomen. Reuß stond volgens Frank aan het hoofd van het schaduwkabinet dat de groep klaar had staan.

DIT KAN DUS OOK IN WEST-FRIESLAND GEBEUREN! Denk aan Jonestown, Wacko en Ruigoord, Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb, Anne-marie Bloem.

De zweminstructrice op haar Facebookwandje: “We zijn bezig met een mooi team om in Nederland een leerweg te vormen die zich bezig gaat houden met het Germaniten Leerniversum voor onze kinderen en jeugd, door het hele land, online en fysiek!! Een aantal kerndoelen van het Leerniversum zijn;

- kinderen laten ontwikkelen vanuit het kind zelf (geen examens, puntensystemen, toetsen, geen straf of beloning methodes.)

- Runen lezen en schrijven

- geschiedenis over onze voorouders en hun gewoontes.

- met energie werken, mediteren.

- natuur geneeskracht vanuit holisme

- voeding vanuit de natuur met respect en eer voor de natuur.

We begeleiden onze kinderen naar de nieuwe wereld vanuit de essentie dat de natuur ons geeft wat we nodig hebben, we zijn onderdeel van de natuur, we leren van elkaar en met elkaar en leven in balans met onze natuurlijke essenties. We hopen gauw het Leerniversum voor de NL Germaniten kinderen aan te kunnen bieden. Kinderen zijn de toekomst !!!"

Fryslân Boppe, Anne-Marie!

