Vrijstaand, dat is in Nederland ook zo’n wassen neus. Als je op Funda zoekt op vrijstaande huizen dan vind je allemaal van die huizen waar de garages nog aan elkaar vastzitten of anders de tuin. Als ik vrijstaand wil dan wil ik ook echt vrijstaand, met flinke afstand tussen de huizen en geen gluurburen en zeurburen die je in de gatrn kunnen houden. Waar je bij wijze van spreken nog op klaarlichte dag een lijk in de achtertuin kan begraven zonder dat iemand het ziet. Zulke huizen vind je alleen in the middle of nowhere. Maar dan zit je in Nederland weer vlak bij een dorp waar demense kennelijk niks anders te doen hebben dan te roddelen over wie er allemaal in de buurt wonen. Het echte off the grid gevoel kan je in dit landje niet vinden.