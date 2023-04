Schitterende barn find in de barn van uw aller Pritt. Vintage zwartgouden racefiets uit those were the days van het Nederlandse wielrennen. Hangt al jaren in een hoek van de schuur stof te happen want volgens de eigenaar: "boven de vijftig dient een man zich te bekwamen in de kunst van het kuieren, wielrennen kun je tot je vijftigste doen, daarna wordt het ronduit potsierlijk." Deze Reynolds-frames - bekend van het winnen van WOII en de meeste Tours de France - zijn wereldberoempt en niet stuk te krijgen, waarvan akte. Fiets ooit aangeschaft wegens totale bewondering voor TI Raleigh onder leiding van ploegleider Peter Post, met enorme helden als Joop, Raas, Kneet, Urs, Didi, Kuiper, Lubberding en VDV, en bijna een ton op de kilometerteller. Vanuit Leeuwarden Hogebeintum heen en weer, en Elfsteden- en Elfmerentochten mee gereden, en daarna over de vers geasfalteerde Stadhouderskade geklepperd. En de avondwinkel in de Leidsestraat uitgestuurd omdat de fiets "niet mee de winkel in mocht". Nooit begrepen waarom niet. In het Bungehuis, tijdens colleges moderne letterkunde mocht-ie ook gewoon mee. Ossenkop-stuur (hoogstpersoonlijk omgedraaid) dateert sinds begin jaren 90 want Erik Breukink. Moet weg wegens uitbreiding haardhout-opslag want komend najaar WOIII. BUITENKANS