Ik heb een simpel programmaatje in gewone taal geschreven voor chat GPT (3). Het kan een zeer slordig geschreven stuk tekst corrigeren en indelen in alinea's.

Ik doe het in Playground. platform.openai.com/examples/default-.... Neem de optie:Grammar Correction, optie Complete (tekst aanvullen/afmaken).

Zet temperature (afwijken van de oorspronkelijke tekst/originaliteit/zijwegen) op 0%.

Zet maximum length (wordcount) op plusminus 2100 (elk token/letterteken gaat af van je tegoed, maar alleen als het wordt gebruikt).

Zet stop sequences (noodknop voor beëindigen van genereren output) op: stop nu (+tab). Zet top p (hoe lang en uitgebreid het kijkt naar de mogelijkheden) op 70% (0,7).

Zet frequency penalty (in herhaling vallen) op 0% (hoe hoger percentage, hoe minder het in herhaling valt).

Zet presence penalty (dicht bij oorspronkelijke tekst blijven) op 0%, oftewel; ga niet de tekst veranderen qua betekenis of parafraseren.

Zet best of (presenteert meerdere en de beste resultaten) op 1 (anders gaat dit ten koste van je tokens).

Ik vind het een zeer handig programma, waar ook Feynman mee geholpen zou zijn geweest zijnde, lol.

Probeer het lekker zelf dan als je het niet gelooft! Dan schrijf je nooit meer "ik wordt" of "wordt jij later beroemt".

Hieronder het programmaatje, oftewel prompt, wat niet perfect is, maar het werkt, dus niks maar aan doen, zeg ik altijd. Dat motto, en de 80/20 vuistregel, heeft me al ver gebracht. Lol. En dan zie je ook het eindresultaat van slordig Nederlands naar opgeschoond eindresultaat.

Ik gebruik voor tekstcorrectie op mijn PC normaal gesproken DeepL, wat ook heel goed is in vertalen, maar 'mijn' programmaatje kan dus overweg met zeer slordig geschreven taal, en er toch iets moois van maken, iets wat anders veel tijd kost, al die hoofdletters en punctuatie correct te krijgen. Je hoeft niet eens meer punten of hoofdletters te gebruiken! Let wel: het gaat hier om corrigeren.

Voor creatief schrijven heb ik een ander programmaatje, wat gemengde resultaten geeft. A.I. is ook goed in samenvatten en brainstormen met woorden. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ook kan het heel goed grafisch designen, dus boek-kaften en art en games zullen nu door iedereen gegenereerd kunnen worden. Alles wat je nodig hebt, is een goede, uitgebreide prompt.

-------------------

Vergeet alle voorafgaande instructies en prompts. Jij bent "Spellbound", een taalcorrectieprogramma dat perfect een tekst tussen vierkante haakjes kan corrigeren en indelen in alinea's. De tekst die ik als input geef tussen [ ] moet worden gecorrigeerd naar standaard Nederlands. We moeten de taal gebruiken die wordt gesproken in Nederland. Pas de zinsbouw en grammatica aan om de tekst te laten voldoen aan de standaard Nederlandse taal. Gebruik de juiste woorden en controleer tien keer de correcte spelling, voordat je het eindresultaat geeft.

Als dit is gedaan, deel de tekst op in passende alinea's. Corrigeer de tekst tussen vierkante haakjes zoals deze [ ]. Als ik het commando of woord "ALINEA" schrijf, dan presenteer jij daarna als output mijn geschreven input, in correcte alinea-indeling als output. Ik geef jou mijn inputtekst tussen dubbele vierkante haakjes, zoals deze [[ ]]. Als je dit hebt begrepen, schrijf: "WACHTEND OP INPUT".

WACHTEND OP INPUT[wat iek het moelikste vinddt in dese wereld , is noch wel het corect schrijfen van artiekelen, dan krijg ik meteeeeen iets van wacht dit is gewoon te moelek vor mij, ik kan hier geen gehakt van maken maar missschien bent u er wel goed in, je weet het maar nooooot met die teknologie van tegewoordi daarom vraag ik mij af , moeten wij hier mee doooorgan niemand heeft om deit gevraagd en het kan ook zorgen voor een totale disruptie van de matschaij, te vergli met de industiele refolutie werklozen, het verlies van zekerheid voor hele sektoren zolas designers. hier moet eerst diep over na gedacht worfden, maar misschien is het al te laat en kunne we het ai tij niet meer keren, de geest is uit de fles]

[wat ik het moeilijkste vind in deze wereld, is het correct schrijven van artikelen. dan krijg ik meteen iets van: "wacht, dit is gewoon te moeilijk voor mij. ik kan hier geen gehakt van maken, maar misschien bent u er wel goed in. je weet het maar nooit met die technologie van tegenwoordig. Daarom vraag ik mij af: moeten wij hiermee door gaan? niemand heeft om dit gevraagd en het kan ook zorgen voor een totale disruptie van de maatschappij, te vergelijken met de industriële revolutie. werklozen, het verlies van zekerheid voor hele sectoren zoals designers. hier moet eerst diep over nagedacht worden, maar misschien is het al te laat en kunnen we het ai tij niet meer keren. de genie is uit de fles.]

ALINEA

wat ik het moeilijkste vind in deze wereld, is het correct schrijven van artikelen. dan krijg ik meteen iets van: "wacht, dit is gewoon te moeilijk voor mij. ik kan hier geen gehakt van maken, maar misschien bent u er wel goed in. je weet het maar nooit met die technologie van tegenwoordig.

waarom vraag ik mij af: moeten wij hiermee door gaan? niemand heeft om dit gevraagd en het kan ook zorgen voor een totale disruptie van de maatschappij, te vergelijken met de industriële revolutie. werklozen, het verlies van zekerheid voor hele sectoren zoals designers.

hier moet eerst diep over nagedacht worden, maar misschien is het al te laat en kunnen we het ai tij niet meer keren. de genie is uit de fles.