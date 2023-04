Maar dan natuurlijk wel in de Volkskrant columns blijven schrijven over hun belevenissen met de inboorlingen in hun nieuwe woonplaats: "Dat we dat niet eerder hebben gedaan, verhuizen naar het platteland. Hier in Neukum word je nog vriendelijk te woord gestaan als je een brood komt kopen. Ik versta de verkoper niet natuurlijk, want die is niet zoals ik hoog-opgeleid. We, mijn man Rutger en Jesse en Karlijn, kijken uit naar de folkloristische eigenaardigheden van dit leuke dorp"