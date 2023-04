O jongens het BROEIT in Brandt Corstiusland (zo ongeveer half medialand en precies de plekken waar je goddomme NIET wil zijn) en het heeft dit keer niks te maken met Jelle Brandt Corstius die is gegijsvandamned. Neen, het gaat over Aaf Brandt Corstius, bijna net zo knap als Jelle, maar dan iets minder vrouwelijk. Aaf had een succesvolle podcast met tafeldame Marc-Marie Huijbregts, maar dat ging pardoes stuk. Roddels natuurlijk. Nu roddelt onze beste digitale vriendin die we nooit hebben ontmoet - Yvonne Coldeweijer - dat Gijs Groenteman buiten de deur heeft gejipt met Jip van den Toorn van De Volkskrant. Jip van den Toorn, ook wel bekend als een van de 'cultuurmakers' die er met Mariëtte Hamer voor moet zorgen dat 'het maatschappelijk debat over grensoverschrijdend gedrag op gang komt'. Vreemdgaan hoort daar kennelijk niet bij. ENFIN, volgens Yvonne vond Aaf het natuurlijk helemaal niet leuk dat Groenteman zijn broekwortel in de aanbieding deed bij Jip van den Toorn. Dus verliet ze het huis en mocht ze tijdelijk bij haar podcastmaat Marc-Marie in. Twee trutten onder elkaar ging natuurlijk helemaal mis en nu zijn die twee gebrouilleerd, en 'Weer een Dag' van Groenteman & Van Roosmalen staat blijkbaar ook al op pauze. Jongens wat een kift, spanning & intrige!