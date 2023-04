Fijn mensen! Het is 26 april en het gedram over Zwarte Piet is in volle gang, slechts een paar dagen na de toewijzing van het slagveld aan Kherson aan de Merwede. Het gedonder vindt plaats in Rijswijk. Er zijn er een paar helemaal op hun regenboogpik getrapt want die willen een inclusieve intocht en er zijn er een paar op hun spierwitte pik getrapt want die willen een traditionele intocht. Dan maakt Rijswijks Belang-voorzitter Marc Weterings (vóór ZP) een grapje over een 'XXXL-broek' tegen Maaike Harmsen van de Jezusunie (lollig genoeg zijn de christenen plots heel erg van de diversiteit enzo). En dan zegt die dame van de Jezusunie: "Ik heb geen aangifte gedaan, ondanks dat ik me geïntimideerd voelde. Dat is omdat er niets is gebeurd waarvoor ik naar de politie zou stappen, maar er zullen zeker gevolgen zijn." Ja, wat is dat nou voor een omgekeerde Triviantlogica. Nu zullen wij niet bepalen wanneer een vrouw zich wel of niet geïntimideerd voelde maar JEZUS CHRISTUS mensenkinderen ga toch eens met elkaar om tafel in plaats van dit kinderachtige gekift als een stel oude wijven. Doe desnoods lekker twee intochtjes, een met regenboogpiet en een met Zwarte Piet, laat het volk zelf maar kiezen en ga je lekker druk maken om het gemeentelijke wagenpark of de gemeentelijke klimaatregelen, of wat de GLPVDA allemaal belangrijk vindt in Rijswijk.