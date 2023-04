De horeca is inderdaad niet altijd even lief omdat het een hoop stress met zich meebrengt. De gasten (en daar begint het gezeik) komen binnen en worden naar een tafel gebracht die niet helemaal naar hun zin is want het uitzicht is niet wat ze verwachten uit de folder), dus andere tafel vlug indekken want ze willen snel zitten en eten. Dat wordt afgereageerd op de keuken die extra hun best moeten doen om het die mensen toch nog naar de zin te maken. De bestelling wordt opgenomen (en natuurlijk zit daar weer zo'n kloothommel bij die lactose-intolerant is dus iedereen begint met het schoonmaken van de werkplek, nieuwe snijplanken en messen etc) leuk en niet te moeilijk menu uitgekozen dus dat valt mee maar dan begint het gevecht om de wijn, iedereen proeven (niemand heeft er verstand van) dus allemaal verschillende wijnen in glas ipv een fles. Bediening weer over de emmer want welk glas heeft welke wijn, en de keuken krijgt dat ook te horen op niet te aardige toon. Na het hoofdgerecht het nagerecht, wil die lijpo met zijn lactose-intolerantie een Irisch coffee na, (kan maar dan zonder slagroom), dus alles wordt geserveerd, vraagt die lijpo waarom er geen slagroom op zijn koffie zit? Maar u was toch lactose-intolerant? Ja, maar zo erg is het niet zegt hij dan, maar daarom krijg je geen fooi. En dan zijn de rapen helemaal gaar, gescheld in de keuken, gescheld in de pantry en die mafkees heeft niet door dat het een lul is.

Ja, er wordt heel veel gescholden in de horeca, het is een schijtsalaris waar je voor gaat werken, en je doet het allemaal omdat je het leuk vind mensen het naar de zin te maken inde hoop wat fooi te krijgen om je tekorten van salaris aan te vullen.

En nog steeds zijn er mensen die zeggen dat iedereen inde horeca zijn zakken vult, maar dat is er meestal maar een, en dat is de verhuurder van het pand. Ik heb heel veel respect voor die mensen die mij mijn bier en eten brengen en geef royaal fooi omdat ik weet hoe kut het is daar te werken. Maar na het werk allemaal een leuk drankje doen, de kliekjes van de dag opmaken en even stoom afblazen en meestal ook nog sorry zeggen maakt het toch wel leuk om te doen, je kan er alleen niet van rondkomen.