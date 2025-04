De allergrootste van culinair Nederland is niet meer. Met afstand onze beste chef, de grootste van allemaal, vernieuwer, icoon, sterrenkok, imperiumbaas, vader en bovendien allround mooie kerel, Jonnie Boer, is niet meer. De pas zestigjarige superchef van het legendarische restaurant De Librije in Zwolle overleed op Bonaire aan een longembolie. Dat laat een woordvoerder namens zijn vrouw Thérèse weten aan De T. Onlangs vertelde Boer nog dat hij 'geleidelijk' een stapje terug wilde gaan doen. Dat zal niet meer gebeuren. RIP, geniale grootheid.