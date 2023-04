Het zal allemaal wel weer veel te cynisch zijn van onze kant en zo maar kan iemand zich een eerdere oorlog, in Europa of elders, herinneren waar politici groot & klein zich huppelend heen begaven voor fotomomentjes met geüniformeerde hoogwaardigheidsbekleders en stoere frontverhalen op vele kílometers van de werkelijke frontlijn? We hadden het even gemist maar zelfs Sharon Dijksma van de PvdA was deze week op selfietournee door de inmiddels welbekende decors van Zelensky's charmeoffensief. Allemaal vanwege support en wederopbouw en morele harten onder de riem namens de Nederlandse gemeenten in het algemeen en Utrecht in het bijzonder natuurlijk, maar waarom krijgen we dan altijd van die juichend zelffeliciterende teksten ("Secretaris-Generaal van de NAVO Jens Stoltenberg noemde Utrecht tijdens de conferentie als één van de belangrijke internationale voorbeelden van steden die solidariteit tonen met Oekraïne" - juichreisverslag Utrecht.nl) en een scheepslading breed lachende glamourshots? Dat maakt het allemaal zo ontiegelijk onoprecht én propagandistisch. Kijk ons durven, kijk ons deugen, kijk ons eens extreem belangrijk zijn voor de strijd tegen De Rus, want hier staat de burgemeester van Utrecht, op de foto met de burgemeester van Kiev en kijk, daar overhandigen we elkaar een of ander non-descript attribuut en hier zie je ons hele reisgezelschap op een kiekje, klaar om in de Grote Oorlogs Toeristen Toerbus te stappen voor een rondje Kiev. Gezellig!

For fuck's sake, Karen Sharon. Probeer op z'n minst volgende keer je porem in de plooi te houden. Oorlog is geen opportuun fotomomentje voor je vrome overdrachtelijkheden. War. is. Hell.

