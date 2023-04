We noteren alweer een intersectioneel verkeersongeval want welke kant kiest WOKE: de zwarte vrouw of de Arabische moslim? Sowieso een heel vreemde trailer, en dan vooral de onderstaande uitsnede: "I remember my grandmother saying to me: "I don't care what they tell you in school, Cleopatra was Black". Nou, het is inderdaad niet alsof ze het subtiel en impliciet gelaten hebben hè. En wat Jada Pinket Smith "a nod to the centuries-long conversation about the ruler’s race" noemt lijkt ons eerder een kopstoot.

Maar nu klaagt een Egyptische advocaat Netflix dus aan en probeert de publicatie van de show in Egypte tegen te houden. Egyptische experts blijven er namelijk bij dat Cleopatra "belonged to a Greek-speaking dynasty, was of European descent and not Black". Andere experts beweren weer dat hoewel haar vader onweerlegbaar Macedonisch-Grieks was, het RAS VAN HAAR MOEDER onbekend is en zij mogelijk Sub-Saharisch-Afrikaans was.

En het grappige is dus; de actrice Adele James die Cleopatra speelt is zelf dus van gemengde komaf, maar de commentatoren in de serie insisteren juist dat ze zwart was. Kortom, gewoon een heel dure We Wuz Kingz dit.

Actrice Adele James reageert

