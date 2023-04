De kiezer is al een tijdje het vertrouwen in het CDA verloren en sinds de partij openlijk twijfelt over het stikstofbeleid is ook de coalitie het vertrouwen in het CDA kwijt. Maar nu zijn we zelfs op het punt aangekomen dat het CDA geen vertrouwen meer in het CDA heeft. Afgelopen week verlieten Kamerleden Jaco Geurts en Agnes Mulder de partij, nadat in januari ook Raymond Knops de fractie verliet. En als Wopke Hoekstra vervolgens als een ware Saïd al-Sahaf claimt dat er geen leegloop bij het CDA is, weten we zeker dat er een leegloop bij het CDA is. De partijleden hebben misschien niet altijd evenveel ruggengraat, maar met hun ogen is niets mis. Zij zien ook de peilingen wekelijks binnenstromen en die geven aan dat er na de volgende verkiezingen nauwelijks nog CDA-zetels beschikbaar zijn. In plaats van te wachten op de stoelendans kiezen ze voor de baantjescarrousel met gegarandeerde zitgarantie. Als het zo doorgaat houden we alleen Heerma, Kuik en die ene van Lingo over, aangevuld met een lading noodgedwongen invallers terwijl de verkozen Kamerleden hun heil elders zoeken. Iemand nog een leuke functie over voor Peters, Boswijk of Bontenbal? Wopke schrijft de afscheidstweetjes wel. Hee CDA, denk ook eens aan anderen en stap gewoon uit deze coalitie als jullie het zat zijn. Daar heeft tenminste heel Nederland iets aan.