U weet het inmiddels wel, maar de redactie zat vorige week dus een paar dagen in Arturitoland medronho weg te spoelen met Super Bock en dan gaat het (ook) veel over muziek. De heetste (en juridisch bindend de debielste) take: The Kinks zijn beter dan The Beatles en The Kinks zijn ook beter dan de Rolling Stones. We zullen geen namen noemen, Arthur en Arie. Ondergetekende zocht nog een compromis met The Doors, maar nee hoor, onvermurwbaar: "The Kinks." Een ander discussiepunt: "Willie Nelson > Waylon Jennings." Voorts gehoord op de quinta: "Jij altijd met je linkse country! Rechtse country is veel beter dan linkse country." En: "Jouw tranen van Gerard van Maasakkers is de verbeterde versie van Voir un ami pleurer." En: "Sjakie van de Hoek is misschien wel het beste nummer ooit. Hij gaat dood. Heb jij soms een hart van steen?" En: "Ik vind Counting Crows dus echt heel leuk."

Welnu, iedereen kon vrijelijk muziek aanvragen of in een playlist smijten, en die afspeellijst is bewaard gebleven. Omgekeerd chronologisch!

Zaterdagnacht/avond van laat naar vroeg

Vrijdagnacht/avond van laat naar vroeg

Vrijdagmiddag/ochtend

Donderdagnacht