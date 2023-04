Turkije altijd al beste land van de NAVO gevonden wat zijn we blij met zulke buren! Onder Erdogan is Turkije natuurlijk uitgegroeid tot drone-supermacht en onlangs nog lanceerden ze hun eerste jet drone KIZILELMA. En ook die staat natuurlijk prominent op het dek, al is dat toestel nog niet operationeel, laat staan vanaf een schip. Maar dat alles is een kwestie van tijd. Het boven- en onderstaande schip de TCG Anadolu (wiki) is 231 meter lang, op het hoogste punt 58 meter hoog, 32 meter breed, heeft een topsnelheid van 21 knopen (38,9 km/u) en kan met een totale bemanning van zo'n 1223 mensen zo'n 50 dagen achter elkaar op zee opereren. Tuurlijk, de VS test vanaf 2013 al succesvol hun X-47B delta jet drone al op een vliegdekschip, maar dit is wel het eerste specifieke ontworpen drone-vliegdekschip ter wereld.

Erdo on deck

De hele inwijding met een hoop maf gedraaf