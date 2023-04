Veel te doen om voetbalsupporters de laatste tijd - iets met kammen en scheren - maar in Belgica hebben ze wel iets heel debiels verzonnen. Voetbalclub AA Gent (zeg maar het FC Twente van België) douwt een CHIP in de bierbeker, gekoppeld aan een persoonlijke kaart. En als die beker dan het veld op vliegt, weten ze """"precies"""" wie met bekers heeft staan smijten. Daar gaan wat dingen mis. Ten eerste haal je in een voetbalstadion nooit bier voor jezelf. Je haalt namelijk bier voor iedereen om je heen. Ten tweede: wat nou als je buurman jouw biertje uit je handen grist en op het veld pleurt? Ten derde: wat nou als je de beker per ongeluk laat vallen, hij rolt de trap af en iemand anders gooit 'm op het veld? Ten vierde hangt zo'n stadion vól met camera's en het lukt ze nu al niet / nauwelijks om gooischurken op te sporen. Ten vijfde: dan gieten we het bier wel over in een eigen beker. En ten zesde: het is godverdomme VOETBAL hoor, geen gevangenisbal.