Zucht... Hele verhaal drijft dus op de kurk dat gemeente Nationaallandschapseiland zegt dat er in de Korendijk geen huizen gebouwd gaan worden Nee. Want die Noordrand van de Hoeksche Waard, daar groeien vanaf de A29 richting westen alleen halve noten. Natuurlijk komt er ook geen stadsbos, schreef ik trouwens zelf nog over, alleen in de OostZomerlanden tussen Blaaksedijk en Kuipersveer. Was in 2010 geloof ik, en een paar jaar later won dat verhaal 50.000 euro bij één of andere ruimtelijke ordeningswedstrijd van provincie Zuid-Holland. Alleen was het bos gekaapt door een Hoekschewaards overleg, Bos staat er nog niet. Maar het was in de jaren '70 al ingetekend in planologische gebiedsschetsen. De Hoeksche Waard is al eeuwenlang een dynamisch gebied waar transport, bewoning, voedselproductie, handel en militaire belangen internationale repercussies hebben. Op de Blaaksedijk Oostzijde staan in de berm bijvoorbeeld nog een paar kilometerpaaltjes die daar onder Koning Napoleon begin 19e eeuw neergezet zijn. Die dijk was in zijn tijd de A15 op Ijsselmonde nu. En die is weer de E-zoveel. Even trug naar die paar bunders van Keesse. Gaat om grond die onder het tracé van de A4 ligt waarschijnlijk. En anders zit de winst in bestemmingsplanwijzigingen. Agrarisch kost een vierkante meter bijvoorbeeld 20 euro. Bij een stedebouwkundige bestemming ineens 200. Grondspeculatie, dat is een oud femiliespel op het Nationaallandschapseiland. Zo speculeerde een Strienenaar met een halve golfbaan een kwart eeuw geleden op een perceel waarover hij via doorgaans z'n bek ook maar een douw gevende kringen bij de kapper op de Kerkstraat dat de gemeente daar de uitbreiding van de begraafplaats wilde aanleggen. Toen de wethoudert in de gaten kreeg dattie de grond had laten lopen en er nu goudgeld voor zou moeten betalen, wilde hij er nog niet dood gevonden worden. De oude begraafplaats werd nog maar weer eens omgespit, de grond werd niet gekocht.

