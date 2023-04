Het droevige aan Micha is toch dat het best een intelligente man is maar zoals alle andere mensen die in soort van halve-psychose leven totaal lijdt aan paranoïde waanzin.

Het maakt niet uit of iemand hem uitlegt dat dit niet zo is en waarom het niet zo is, of zelfs mogelijk is. Hij blijft denken dat hij het beter weet. Ook als je hem vraagt bewijs te overleggen. Hij wil geloven in zijn waanzin en ziet zich als een vrijheidsstrijder tegen een cabal of kartel van de elite.

Uiteraard gesteund door een losse groep van mede-patienten die ook in een halve-psychose leven. Allemaal meer of minder diep in het konijnenhol gevallen.