Mocht u nou echt even in een andere dimensie van de psyche willen belanden, dan zou u vandaag eens de tijdlijn van Cyril Rosman (na de klik) in de gaten moeten houden. De rechtszaak tegen Complotdenker des Vaderlands Micha Kat. Ooit een begenadigd journalist, daarna zo ongelooflijk diep in het konijnenhol gedonderd, dat hij de George van Houtjes en Max van den Bergjes niet eens meer kan horen. Fakkel Max is trouwens aanwezig in de rechtszaal en dan weet u wel waar satan de mosterd haalt. Bij Joris Demmink. Alles komt voorbij, bij de Katster. Pedonetwerken, Bilderberg, QAnon, reptielen, slachtoffers van pedofielen in een massagraf in Bodegraven, 9/11, vliegtuigstrepen, offeren van baby's: de hele reutemeteut, en de coronaperiode opende een nieuw front in de oorlog die toch al in z'n hoofd woedde. Wij hebben ook een fraaie collectie aan 'tips' en 'onthullingen' in onze mailbox, met onderwerpregels als 'Willen jullie de geschiedenis ingaan als champions van de child rapers?' en 'actie vervolging Joris Demmink net als Epstein'. We konden er altijd wel een beetje om gniffelen, maar het is natuurlijk vrij verdrietig. Het Openbaar Ministerie 'verdenkt' Kat van opruiing en bedreiging. Later meerrrr.

UPDATE - Kat is alweer aan het krijsen. Iets met een politiek proces. "De reden? Die is mij toegespeeld in mijn cel! Het is breaking voor heel Nederland. Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben aangifte tegen me gedaan! Daar wisten we niets van. Hebben zij het OM onder druk gezet! Zit ik daarom al 19 mnd vast?"

UPDATE - Bedreigingen aan het adres van Jaap van Dissel. "Rechter: 'U noemt Van Dissel een massamoordenaar die tegen de muur gezet wordt?' Kat: 'Ik zeg: in kader van het Tribunaal. Misschien is dat bedreigend, maar ik schets een rechterlijke weg'."