Het meest irritante is dat we het niet over één heel groot probleem hebben, maar over een twintigtal hele grote problemen die elkaar flink versterken. En vrijwel iedereen die zich minimaal 5 minuten in de materie verdiept weet dit ook wel. Maar bespreken (laat staan; aanpakken) van een of meer van al die problemen mag niet.

Allereerst de vraag of NL dit wel aan kan.

- Er is tekort aan huizen voor alle nieuwkomers, nareizigers en nakomelingen.

- Er is tekort aan ruimte om huizen en bijbehorende infrastructuur te bouwen.

- Er is bovendien tekort aan vergunningen om bouwruimte vrij te maken.

- En er is een enorm tekort aan bouwvakkers en technici om alsnog te bouwen.

- Er is (oa door asiel-agressie) trouwens ook een tekort aan COA-medewerkers.

We kunnen de instroom dus sowieso al niet aan, zelfs nietals het om *echte* vluchtelingen zou gaan. Maar dat is niet eens het geval:

- Iedereen ter wereld mag hier op de bonnefooi heen reizen.

- Iedereen mag eindeloos *gratis* procederen voor *gratis* huis en uitkeringen.

- Ook al kom je uit een veilig land, en ben je door 10 veilige landen gereisd.

- Ook al ben je in eigen land een berucht (oorlogs-) misdadiger.

- Ook al pleeg je hier het ene na het andere misdrijf.

Alleen na een ellenlange en peperdure procedure kan besloten worden dat een crimineel uit een veilig land niet mag blijven. Maar dan? Dan mag hij zijn "uitzetting" in vrijheid afwachten. Dus hij verdwijnt in de illegaliteit, tenzij hij met een oprotpremie bewogen kan worden om alsnog te vertrekken.

Een oprotpremie?

Jawel, een oprotpremie.

Om iemand die hier sowieso al niet hoorde te zijn, na een maanden- of zelfs jaren- lange gratis VIP-vakantie alsnog weg te krijgen. Die oprotpremie wordt trouwens net zo makkelijk gebruikt voor de volgende reis naar West Europa.

Geen "gift that keeps on giving" dus, maar een "cost that keeps on costing", al ben ik mij bewust van de oerlelijke grammatica.

En zo importeren we dus ieder jaar een grote stad aan problemen.

- Een relatief groot deel is analfabeet of anderszins laagopgeleid.

- Een relatief groot deel komt uit corrupte en gewelddadige clanculturen.

- Met een hele andere kijk op gemeenschapsgeld, vrouwen, homo's, etc.

- Een relatief groot deel hangt de intolerante en vrij gewelddadige islam aan.

In heel West Europa zien we dus steeds corruptere, hardere en gewelddadiger samenlevingen ontstaan.

- Hele wijken, steden die aan uitkeringen en subsidietieten hangen.

- Steeds meer scholen waar homofilie en joden onbespreekbaar zijn.

- Toenemend geweld tegen hulpdiensten, gehandicapten en willekeurige autochtonen.

- Ontstaan van "no go area's" voor loslopende vrouwen, homo's, etc.

- Een steeds hardere criminaliteit, van plofkraken tot vergismoorden.

- Steeds meer islamitische aanslagen, en bedreigingen namens allah.

- Miljardenuitgaven aan politie- en veiligheids- diensten, Merkel-lego, etc.

- Steeds verdergaande censuur en dictatuur, om agressors "niet te provoceren".

Onze Westerse samenlevingen veranderen snel. In een halve eeuw van welvarende, tolerante en veilige gemeenschappen naar islamiserende puinhopen waar een grote bek en een vuurwapen de beste manier zijn om je "recht" te halen. Waar kopschoppers en groepsverkrachters een foei-gesprek krijgen, terwijl tegenstanders van dat geweld jarenlang voor de rechter gesleept worden.

Willen we dit echt, dat we hier op blijven stemmen?