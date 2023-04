Het was een donkere en stormachtige dag toen ik door de supermarkt liep en plotseling mijn hart in mijn keel voelde kloppen. Ik had zojuist ontdekt dat er nog een muntje van twee euro in het los staande winkelwagentje zat dat ik net had gepakt. Mijn portemonnee was sowieso bijna leeg en ik kon die twee euro goed gebruiken voor mijn boodschappen. Stel je voor: niet alleen brood maar ook beleg erop!

Maar ik voelde de wanhoop opkomen toen ik me afvroeg wie deze 2 euro was vergeten. Wellicht was het iemand die dat geld beter kon gebruiken dan ik.

Ik wist dat ik geen dief wilde zijn en dat mijn geweten me nooit met rust zou laten als ik het muntje zou houden. Dus ik sleepte mezelf naar de klantenbalie met een gebroken hart. Maar het voelde goed. Ik wist zeker dat ik deugde door dit te doen.

Toen ik bij de klantenbalie aankwam, smeekte ik de medewerker om om te roepen wie zijn of haar twee euro in het winkelwagentje had achtergelaten. Ik voelde de ogen van alle klanten in de winkel op me gericht terwijl mijn gemoed twijfelde tussen schaamte en deugtrots. Zou ik worden beloond voor mijn eerlijkheid of zou ik uitgelachen worden om mijn zwakte?

Uiteindelijk kwam een hautaine dame in een bontjas de twee euro opeisen en ik verliet ik de supermarkt met lege handen maar met een goed gevoel. Ik wist dat ik de juiste keuze had gemaakt, zelfs als het betekende dat ik die dag slechts droog brood zou moeten eten. Soms gaat eerlijkheid boven alles, zelfs als het betekent dat je jezelf tekort doet.