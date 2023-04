Het lijkt wel een sketch uit Keek op de Week hahaha. PvdA-raadslid Joop Lahaise (heet echt Joop, schrijft echt voor de Joop) had een leuk ideetje. Een straat in Hilversum vernoemen naar de onlangs overleden Wim de Bie, bekend van televisie en van mensen op internet, die zó vaak zeggen dat ze de VPRO vroeger wel leuk vonden dat het een beetje ongeloofwaardig wordt dat ze de VPRO vroeger echt leuk vonden. En wat blijkt nou? Toen er vier jaar geleden landelijke ophef ontstond over een Hilversums plan om geen straten meer naar witte mannen te vernoemen, stond de PvdA vooraan om te roepen dat dat een goed idee was. Sterker nog, de Hilversumse PvdA (toegegeven, Lahaise zat toen nog niet in de raad, maar was wel commissielid en woordvoerder) vond eigenlijk dat politici helemaal geen straatnamen moesten verzinnen maar dat aan de burgers over moest laten.

Tot Wim de Bie doodging natuurlijk, een perfecte gelegenheid voor de PvdA (ook bijna dood trouwens) om nog even publicitair te scoren. Ging dat even mis. Motie VERWORPEN met 5 stemmen voor en 31 tegen. Acht minuten ouderwets kneuterige lokale democratie, inclusief onscherpe camera, een net niet helemaal lekkere sliep uit van CDA'er Olaf Streutker (een soort Diederik Boomsma voor mensen die thuis geen Diederik Boomsma hebben) en Lahaise die geen spreektijd krijgt om over zijn eigen voorstel te praten, hierboven.

AU