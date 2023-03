Klassiek:

Weet je wat belangrijk is als man zijnde ? Heel belangrijk is verstandig ete. Drink jij veel ?

Drinke ? Nou, niet overdreven veel... ik bedoel... ik drink nooit meer dan ik eet, en alleen puur natuur, dus bier en jenever en anders niks...

En goed kauwe, dat is belangrijk, goed kauwe hè, dat je ete gelijkmatig in je bloed komp. Goed kauwe is je halve ete...

... en 's middags een paar glazen sherry natuurlek, maar dat drink ik voor de gezelligheid, dus dat telt niet...

... kijk, ete is geen kuns, dat kenne we allemaal wel, ete, maar verantwoord ete...

... maar om te zeggen dat ik drink, nee !

En roke hè, bewust roke, dat je nooit zomaar een beetje voor de katze kont zit weg te paffe. Rook jij ?

Nou, niet overdreven veel, alleen filtersigaretten.

Oh ? Hoeveel ?

Naaaauw, och, nog geen drie pakkies per dag.

Zooo !

Nee, en menthol, alleen menthol filtersigaretten, dus nou om te zeggen dat ik rook, nee !

Ennnneeeh, kiere, hoe staat het daarmee ?

Hè, kiere ?

Jaaa, wippe.

Ooh, wippe.

Ga jij nog een beetje behoorlek van bil ?

Nou, niet overdreven, dat je zegt.

Maar eh, door de bank ?

Nee, gewoon in bed !

Nee, ik bedoel, wat is jouw moyenne qua kiere ? Wat sop jij nou gemiddeld ?

Nou, ik bedoel niet eleke maand natuurlek, nou heb ik er ook wel es een kwartaal bij dat ik vier, vijf keer de oudste beweging der wereld maak, zou ik maar zegge.

Neee, eerlek ?

Jaa, net zo makkelek !

Wat weinig, jôh ! Weet hoevaak ik, eeh, kebzwense ?

Nee.

Eleke nach. Als je wil, ken je me eleke nach zien pale.

Zoo !

Eleke nach !

Eleke nach Van Wippestein, zeg, heee ! Nou, dan zoue ze mij na een jaartje dinsdagochtend op de stoeprand kenne zette. Godsamme !

Neee, dat is een kwestie van verantwoord ete, bewust roke, kleine slokkies drinke en vooral goed kauwe, dat het ete gelijkmatig in je bloed komp. Maar heb jij er dan probleme mee, met pompe ?

Neee, verder niets, niks geen klachte, ofzo.

Nee, dan moet je dat effe zegge, want dat het mooie van de tijd waarin wij manne leve, dat je daarover vrijer met elkaar kan spreke, hè ?

Nee, maar dat wou ik jou dan vrage, krijg jij er nou nooit genoeg van, zo langzamerhand ?

Genoeg waarvan ?

Nou, van eleke nach een punt om op te zette, hè !

Hier, hoor hem, dat is toch het mooiste wat er is, ketse, hè ? Wat is er nou lekkerder dan pruime op sap te zette, hè ? Jaa ? Hoor hem. Ik krijg er nooit genoeg van, ik lus er wel pap van !

Maar het is wel een hoop gedoe, vind ik, af en toe is het een hoop gedoe.

Hoezo, gedoe ?

Nou ja, voordat, eh, de voorstelling ken beginne.

Weleke voorstelling ?

Nou, eh, de oudste voorstelling der wereld, dus... vind ik een hoop gedoe. Kijk, ik krijg em wel omhoog...

.. ja..

... maar om hem nou omhoog te houe, dat vind ik zo'n gedoe. Dat vind ik een gedoe, man !

.. ja..

Bij mijn hoor, vaak.

Jaa, nee, wach effe, wach effe: dus jij heb trek om te fleppe..

.. ja..

.. en dan kruipt-ie de luch in..

.. ja..

.. maar voordat jij in de suikerpot heb kunne roere, gaat-ie alweer plat ?

Precies ! Dan duik ik dus maar weer in de leesportefeuille, begrijp je ?

Nee, maar dan zit jij waarschijnlijk in en poreuze cirkel.

Zou jij denke ?

Jaa, ja, dat is waarschijnlijk psychisch.

Ja, wat heb mijn jongheer nou met psychisch te make ?

Fysiek is altijd psychisch !

Oooh !

Je eet teveel, zonder goed te kauwe, hè, dat wordt niet gelijkmatig opgenomen in je bloed, je rookt teveel en je drinkt teveel, daardoor ken je niet regelmatig d'r roompotje peile, hè, daardoor schiet jij meer in de stress, je gaat nog meer roke en drinke, je kauwt van de zenuwe helemaal niet meer, je slikt de hele rotzooi gewoon zo door, je vrouw komt steeds meer tekort, op een goeie dag kom jij thuis, je vrouw legt in bed, jij doet de klerekast ope, en daar staat zooo'n vibrator.

Vibrator, wat is dat ?

Dat is een electrische melkboer. Maar ik wil je graag helpe, luister, luister: maar zit er geen Panorama in die leesportefeuille ?

Ja, Panorama, en de Nieuwe revu en de Bunkte Illustrierte, zit er dus in.

Nou, dat zijn tachtig tiete per week, man !

Maar wat moet ik nou met papiere joekels ?

Kijke, kijke en de rest erbij denke ! Ja, je moet er wat voor doen als je hem omhoog wilt houe, voor niets gaat alleen de zon op. Hebbe jullie een nachtkasje ?

Ja, twee van palizander.

Nou, als jij en je vrouw nou van plan zijn om doktertje te gaan spelen, dan heb jij achter haar hoof de Panorama èn de Nieuwe Revue èn de Bunkte Illustrierte opegeslage klaarlegge op de bladzijde waar de grootste pramme hange. Dat heet "stimulatio" in de sex. Vroeger was dat heel onbeleefd tegeover je vrouw, maar tegenwoordig mag dat van de Viva.

Wach effe, wach effe, maar het is hardstikke donker ! Hoe kan ik dat dan zien, al dat hout voor de deur ?

Hardstikke donker ? Waar is het hardstikke donker ?

Nou, in m'n slaapkamer natuurlek !

Nou, dan doe je toch gewoon het lich an, voordat je d'r een veeg geef ?

Ja, maar dan ziet ze me toch ?

Nou, en ?

Nou, dan krijg ik em helemaal niet meer overeind, dan koken de piepers meteen droog, begrijp-ie ?

Hier, hier, die ligt te bonke in het donker in 1977. Legt er één met het lich uit te rolbezeme in Nederland in 1977 ! Je heb toch wel een bedlampie ?

Ja, voor de leesportefeuille door te nemen.

Als je nou es begint met daar een rooie zakdoek overheen te hange, hè, en als je nou weer es trek krijg in een partijtje kunsbiljarte, dan heb je zo'n beetje rood lichie, begrijp je ? Wat heb je vrouw an dan in bed ?

Nou, onderjurk, pyjama er overheen, duster, en dan d'r nachtstola, weet je wel, zo'n zelfgebreide nachtcape, voor in bed.

Nou, dan moet jij die leesportefeuille nog eens helemaal op je gemak doorbladeren, tot je er een advertentie in tegekomt van sex-verzendhuis Piet Kalle in Maassluis.

Ohjee, dat zijn toch niet die broekkies zonder kruizen ?

Dat zijn fantasie-slips, opwekkende beha's...

Oh nee, geen ondergoed met gate, nee, dat vind ik of er iets geamputeerd is, weet je wel, of je met een gewonde milva legt te knarre. Ik weet niet..

Nee, jôh, luister nou, je komt toch wel ?

Waar ?

Aan je gerief !

Nee, dat is het nou, kijk, kijk, ik kom een heel end, maar net voordat ik gaat schiete, wordt-ie weer maatje pink en dan ken ik niet komme..

.. dus vlak voordat de brandweer uitrukt, hangt bij jou de slappe was weer voor de deur ?

Ja ! Precies ! Kijk, dan schiet er bij mij ineens van alles door me heen, weet je wel, dat ik de vakantie-foto's nog mot inplakke, dat ik de wage nog mot wasse, dat ik nog een lepelrekkie in de keuken mot ophange, hè, dus dan denk ik wat zou ik me eige moe gaan maken, hè, al dat gedoe, het kost je een hele doos Kleenex en je wordt er toch niets wijzer van, hè ?

Dus je denkt, wat lig ik hier eigenlijk te doen ?

Ja, eigenlijk wel.

Nou, dan heb jij de orgaskraan nog nooit helemaal opengedraaid. Als ze mij m'n gang liete gaan, jongen, dan zouden ze eleke week opnieuw het plafond motte witte. Ja hoor, net zo makkelek !

Nee, ik weet niet, ik vind het zo'n gedoe, alleen voor een beetje jeuk aan je snikkel en één vingerhoedje stijfsel.

Één vingerhoedje ? Ja, dat is nou een kwestie van goed ete, goed kauwe, dat het gelijkmatig in je bloed komp. Dan neem ik eleke avond 1 liter Bulgaarse yoghurt toe, jonge, ik zou je vertellen, wij wonen drie hoog, hè, als ik met die winterpeen van mijn op het moment supriem voor het open raam zou gaan staan, en ik zou richte, nou, dan spuit ik een volwasse vent zo van ze brommer. Volwassen vent spuit ik dan in één keer van ze brommer, echt waar !

Zoo !

Kwestie van goed kauwe, dat je...

Eerlijk waar? Eerlijk waar?